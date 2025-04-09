Удар России по Кривому Рогу: постпред РФ рассказал подробности

Напомним, 4 апреля военное ведомство сообщило, что ракетой в фугасном снаряжении был нанесен высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. Уточнялось, что в результате поражения цели могло быть уничтожено до 85 украинских боевиков и иностранных офицеров, а также до 20 единиц техники.