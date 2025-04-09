Мирные жители Кривого Рога погибли из-за действий украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совета Безопасности, он сообщил, что российские военные ликвидировали командиров ВСУ и иностранных наемников, но жертвы среди гражданского населения возникли по вине украинской стороны.
Небензя подчеркнул, что операция нанесла урон по командному составу ВСУ и инструкторам из стран НАТО, которые, по его словам, являются законными целями для российских войск. Постпред напомнил, что военные, а также направляемые в помощь Киеву офицеры и инструкторы стран Запада — законная цель для военнослужащих России.
Он обвинил украинские силы противовоздушной обороны в непрофессионализме, отметив, что выпущенная ракета привела к жертвам среди людей, находившихся рядом с рестораном. По его данным, анализ поражающих элементов подтверждает эту версию.
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов», — указал Небензя.
Также российский дипломат заявил, что проведение военного совещания в густонаселенном районе показывает пренебрежение украинских властей к безопасности гражданских. Он назвал это использованием мирных жителей в качестве живого щита.
Напомним, 4 апреля военное ведомство сообщило, что ракетой в фугасном снаряжении был нанесен высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. Уточнялось, что в результате поражения цели могло быть уничтожено до 85 украинских боевиков и иностранных офицеров, а также до 20 единиц техники.
Прежде глава киевского режима Владимир Зеленский удивился реакции Соединённых Штатов на российский удар по Кривому Рогу. Нелегитимный президент Украины утверждает, что реакция посольства Америки была «слаба». Он выразил мнение, что американские дипломаты «даже слово русский боятся сказать».
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют более жестоко, чем нацистские преступники времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что действия ВСУ превосходят по жестокости методы, которые использовали гитлеровские войска.