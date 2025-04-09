Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье 9 апреля пройдет прощание с двумя погибшими на СВО строителями

В ходе СВО погибли Евгений Половников и Евгений Тетенов из Верещагино.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 9 апреля, состоится прощание с двумя жителями Верещагинского округа, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Гвардии рядовой 36-летний Евгений Половников родился в поселке Северный Коммунар Сивинского района. После окончания школы получил профессию электрогазосварщика в Зюкайском аграрном техникуме. Работал в одной из строительных фирм в Перми. Погиб на СВО 22 декабря 2024 года.

26-летний Евгений Тетенов родом из Верещагино, выпускник школы-интерната. Работал в строительной отрасли, а затем трудился вахтовым методом. Погиб в зоне СВО 15 сентября прошлого года.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибших бойцов. Церемония прощания состоится во Дворце досуга в Верещагино. Начало в 11:00.