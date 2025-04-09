В Прикамье 9 апреля пройдет прощание с двумя погибшими на СВО строителями

Гвардии рядовой 36-летний Евгений Половников родился в поселке Северный Коммунар Сивинского района. После окончания школы получил профессию электрогазосварщика в Зюкайском аграрном техникуме. Работал в одной из строительных фирм в Перми. Погиб на СВО 22 декабря 2024 года.