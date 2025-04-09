Корма для животных и 20 тонн продуктов: из Челябинской области отправили гуманитарную помощь в ДНР

— Гуманитарную помощь я повёз в первый раз, но не боюсь, еду, потому что она нужна солдатам, — признался Андрей Ботвин. — До этого жил в Белгородской области, сталкивался с дронами, под обстрелами доставлял груз внутри военных действий, видел, как пацаны погибали. В дороге много чего может случиться, но ведь, чему быть, того не миновать. На самом деле, когда мы едем на грузовиках, люди просто смотрят все в шоке, потому что дроны могут нас догнать, снаряды — да всё, что угодно может произойти! А мы едем…