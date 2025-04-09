Корма для животных и 20 тонн продуктов: из Челябинской области отправили гуманитарную помощь в ДНР

За отправкой проследил заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями Денис Моисеев.
Замсекретаря Челябинского реготделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями Денис Моисеев.
На сей раз в двадцатитонную фуру загрузили муку, крупы, тушёнку, консервы, макароны, мёд, кофе и чай.
Ещё в составе — 2,5 тонны корма для приюта, в котором живут около сотни бездомных собак.
— Фура традиционно едет в город Ясиноватая, — рассказал Денис Моисеев. — Это наш подшефный муниципалитет на территории ДНР. В ней 20 тонн продуктов питания, одежда. А ещё в этот раз очень необычная пришла заявка с той стороны — это 2,5 тонны кормов для животных. Так получилось, что на подшефной территории приют для животных остался без руководителя. И его сотрудники обратились с просьбой привезти им корма для питомцев.
Помимо этого, в ДНР повезли очень знаменательный груз. Это две звезды высотой больше человеческого роста — по 2 метра 30 сантиметров с георгиевскими лентами.
— Изготовили их студенты троицкого колледжа по просьбе жителей Макеевки. Их установят на Аллее ангелов в эту субботу, 12 апреля, как мемориал нашим воинам, добровольцам и всему, что происходит сейчас там, — отметил Денис Моисеев.
Челябинское реготделение партии помогает подшефным территориям с самого начала специальной военной операции.
— С самых первых дней проведения спецоперации под руководством Алексея Текслера мы начали сбор гуманитарной помощи и продолжаем эту работу по сегодняшний день, — констатировал Денис Моисеев. — В этом участвуют абсолютно все местные отделения партии, куда жители могут принести то, что они хотят передать на освобождённые территории или нашим военнослужащим. Потом всё это привозится в Челябинск — и формируются вот такие машины.
Груз в этот раз повёз водитель Андрей Ботвин.
— Гуманитарную помощь я повёз в первый раз, но не боюсь, еду, потому что она нужна солдатам, — признался Андрей Ботвин. — До этого жил в Белгородской области, сталкивался с дронами, под обстрелами доставлял груз внутри военных действий, видел, как пацаны погибали. В дороге много чего может случиться, но ведь, чему быть, того не миновать. На самом деле, когда мы едем на грузовиках, люди просто смотрят все в шоке, потому что дроны могут нас догнать, снаряды — да всё, что угодно может произойти! А мы едем…
Лично в руки водителю Денис Моисеев передал письма от челябинских школьников для военнослужащих.
Отметим, 50-й гуманитарный груз в ДНР партия отправляла из Челябинской области в декабре прошлого года. В составе «новогодней партии» были сладкие подарки, персональные посылки с акции «Ёлка желаний», планшеты, велосипеды и телефоны. В феврале этого года 51-й гуманитарный груз отправился в Курск. А в марте южноуральские единороссы отправили гуманитарный груз в Ясиноватую и Авдеевку — его увезли на трёх двадцатитонных фурах и одном пятитонном грузовике.
Помощь подшефным территориям, а также населению, которое оказалось в сложной жизненной ситуации, неотъемлемая часть Народной программы партии «Единая Россия».