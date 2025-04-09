В Северной Осетии уничтожено 15 беспилотников ВСУ в ночь на 9 апреля

В Северной Осетии российские подразделения ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников в ночь на среду 9 апреля. Об этом информировал глава республики Сергей Меняйло.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников», — написал чиновник в Telegram-канале, уточнив, что жертв и разрушений нет.
Меняйло напомнил, что введенный ранее на территории республики режим беспилотной опасности продолжает действовать.
В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на 9 апреля беспилотник самолетного типа запутался в бельевых веревках и застрял во дворе многоквартирного жилого дома в населенном пункте Аксай. Из-за этого пришлось эвакуировать жильцов дома, так как существовала угроза взрыва БПЛА.