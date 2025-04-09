В Северной Осетии уничтожено 15 беспилотников ВСУ в ночь на 9 апреля

В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на 9 апреля беспилотник самолетного типа запутался в бельевых веревках и застрял во дворе многоквартирного жилого дома в населенном пункте Аксай. Из-за этого пришлось эвакуировать жильцов дома, так как существовала угроза взрыва БПЛА.