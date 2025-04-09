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Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

При этом 67 из них уничтожили над территорией Краснодарского края. Кроме того:

в Ростовской области сбили 29 БПЛА;в Североной Осетии — 15;в Воронежской области — 11;в Курской — десять;в Белгородской — пять;в Крыму — три;в Пензенской области — два;в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях — по одному.

Над акваторией Азовского моря уничтожили семь дронов, а над Черным — шесть, уточнили в ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.