Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников

«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
При этом 67 из них уничтожили над территорией Краснодарского края. Кроме того:
в Ростовской области сбили 29 БПЛА;в Североной Осетии — 15;в Воронежской области — 11;в Курской — десять;в Белгородской — пять;в Крыму — три;в Пензенской области — два;в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях — по одному.
Над акваторией Азовского моря уничтожили семь дронов, а над Черным — шесть, уточнили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.