В курском Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники

По данным офицера 22-го полка группировки российских войск «Север», среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в селе Гуево Курской области, присутствовали иностранные наемники. Как сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости, в ходе радиоперехватов были зафиксированы переговоры на английском и польском языках.