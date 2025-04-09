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В курском Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники

Среди удерживавших Гуево в Курской области были польские и англоязычные наемники, заявил российский офицер.

Источник: Комсомольская правда

По данным офицера 22-го полка группировки российских войск «Север», среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в селе Гуево Курской области, присутствовали иностранные наемники. Как сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости, в ходе радиоперехватов были зафиксированы переговоры на английском и польском языках.

По его словам, факт присутствия англоязычных и польских наемников был установлен в ходе специальных мероприятий по контролю за радиосвязью противника.

«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — уточнил офицер.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что военнослужащие армии РФ освободили населенный пункт Гуево в Курской области. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области.

За время незаконного наступления на территорию Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли примерно 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти 2,7 млрд долларов.