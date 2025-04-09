По данным офицера 22-го полка группировки российских войск «Север», среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в селе Гуево Курской области, присутствовали иностранные наемники. Как сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости, в ходе радиоперехватов были зафиксированы переговоры на английском и польском языках.
По его словам, факт присутствия англоязычных и польских наемников был установлен в ходе специальных мероприятий по контролю за радиосвязью противника.
«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — уточнил офицер.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что военнослужащие армии РФ освободили населенный пункт Гуево в Курской области. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области.
За время незаконного наступления на территорию Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли примерно 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти 2,7 млрд долларов.