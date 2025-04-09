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Средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов над 11 регионами России за ночь

В ночь на 9 апреля 2025 года над регионами России были сбиты 158 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило о масштабном отражении атаки беспилотников в ночь с 8 на 9 апреля. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 158 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 11 субъектов РФ и акваториями Азовского и Черного морей.

Наибольшее количество дронов — 67 единиц было уничтожено над Краснодарским краем. Еще 29 БПЛА были сбиты российскими силами над Ростовской областью, 15 беспилотников — над Северной Осетией. Над Воронежской областью сбили 11 дронов, над Курской — 10, над Белгородской — пять.

Средства ПВО также уничтожили три БПЛА над Крымом, два беспилотника над Пензенской областью, по одному дрону над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Над морскими акваториями перехвачено 13 аппаратов: семь из них — над Азовским морем и шесть — над Черным.

Прежде председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что подразделения российских войск продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.