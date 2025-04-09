Средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов над 11 регионами России за ночь

Средства ПВО также уничтожили три БПЛА над Крымом, два беспилотника над Пензенской областью, по одному дрону над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Над морскими акваториями перехвачено 13 аппаратов: семь из них — над Азовским морем и шесть — над Черным.