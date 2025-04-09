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Всю ночь в Самарской области действовала угроза атаки БПЛА

Самарцев призывают быть бдительными из-за опасности атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Такой сообщение появилось в приложении МЧС 8 апреля около 22.30. На момент публикации новости отбой угрозы пока не объявляли, то есть она действовала всю ночь.

— Будьте бдительны, — призвали самарцев и напомнили, что в экстренных случаях надо звонить по номеру 112.

По этому номеру нужно обязательно обратиться, если вы найдете упавший беспилотник или его фрагменты. При реальной атаке БПЛА МЧС рекомендует укрыться в ближайшем здании. Если вы уже в помещении, то уйдите в комнату без окон (если вы находитесь в квартире) или спуститесь на подземный этаж (если вы в это время оказались в административном здании).

5 апреля беспилотники ВСУ атаковали Чапаевск, на промышленном предприятии произошел пожар.