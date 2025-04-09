Всю ночь в Самарской области действовала угроза атаки БПЛА

По этому номеру нужно обязательно обратиться, если вы найдете упавший беспилотник или его фрагменты. При реальной атаке БПЛА МЧС рекомендует укрыться в ближайшем здании. Если вы уже в помещении, то уйдите в комнату без окон (если вы находитесь в квартире) или спуститесь на подземный этаж (если вы в это время оказались в административном здании).