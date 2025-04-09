Всю ночь в Самарской области действовала угроза атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Такой сообщение появилось в приложении МЧС 8 апреля около 22.30. На момент публикации новости отбой угрозы пока не объявляли, то есть она действовала всю ночь.
— Будьте бдительны, — призвали самарцев и напомнили, что в экстренных случаях надо звонить по номеру 112.
По этому номеру нужно обязательно обратиться, если вы найдете упавший беспилотник или его фрагменты. При реальной атаке БПЛА МЧС рекомендует укрыться в ближайшем здании. Если вы уже в помещении, то уйдите в комнату без окон (если вы находитесь в квартире) или спуститесь на подземный этаж (если вы в это время оказались в административном здании).
5 апреля беспилотники ВСУ атаковали Чапаевск, на промышленном предприятии произошел пожар.