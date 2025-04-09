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Уничтожили 11 беспилотников в 6 районах Воронежской области ночью 9 апреля

По счастью, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 9 апреля, дежурные силы ПВО в шести районах Воронежской области обнаружили и уничтожили не менее 11 беспилотников. Об этом утром написал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, глава региона также уведомил, предварительно, пострадавших и разрушений в результате падения частей вражеских дронов нет.

Пока еще опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Этот режим был введен накануне вечером — в 18.21. О первых сбитых дронах стало известно в 21. 04. Тогда удалось сбить не менее пяти.