Глава Аксайского района прокомментировал падение БПЛА

Глубокой ночью 9 апреля в Аксае произошло чрезвычайное происшествие. Около 03:00 на улице Платова, 74 местные жители обнаружили на бельевых веревках фрагмент БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Аксайского района Константин Доморовский.