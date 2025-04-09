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Глава Аксайского района прокомментировал падение БПЛА

Глава Аксайского района рассказал о последствиях падения беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Глубокой ночью 9 апреля в Аксае произошло чрезвычайное происшествие. Около 03:00 на улице Платова, 74 местные жители обнаружили на бельевых веревках фрагмент БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Аксайского района Константин Доморовский.

— Все жильцы дома были немедленно эвакуированы в целях безопасности, — сообщил Константин Доморовский. — Для пострадавших организован пункт временного размещения в ДК «Молодежный», где сейчас находятся 11 человек, включая 5 детей.

По словам главы района, для эвакуированных организовано горячее питание, а для детей — развлекательные мероприятия. На месте работают оперативные службы.

В качестве дополнительной меры безопасности принято решение перевести учащихся первой смены местной гимназии на дистанционное обучение, чтобы исключить их нахождение вблизи места происшествия.

— Ситуация находится под постоянным контролем, — заверил Константин Доморовский.