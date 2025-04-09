Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. ЧП произошло минувшей ночью около трех часов утра.
Так, в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников в двух городах Ростовской области повреждены жилые строения.
— Зафиксированы повреждения кровли дома и гаража в Зернограде на улице Лазо, а также крыши жилого дома в Донецке на Яблоневой, — написал Юрий Слюсарь. — К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По информации главы региона, атаке подверглись четыре города области: Новошахтинск, Донецк, Зерноград, Таганрог. Также БПЛА пытались атаковать пять районов — это Каменский, Неклиновский, Чертковский, Тарасовский и Миллеровский. Все нацеленные на регион дроны были уничтожены силами ПВО.