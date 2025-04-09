Силы ПВО отразили 67 беспилотников над Краснодарским краем

Над территорией Ростовской области перехвачено 29 беспилотников, над Северной Осетией — 15, над Воронежской областью — 11, над Курской областью — 10, над Белгородской областью — 5, 2 — над Пензенской областью, по одному — над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Также системы ПВО уничтожили 3 беспилотника над Крымом.