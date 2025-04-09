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Силы ПВО отразили 67 беспилотников над Краснодарским краем

За прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над различными регионами страны и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Наибольшее количество беспилотников — 67 — сбито над Краснодарским краем.

Над территорией Ростовской области перехвачено 29 беспилотников, над Северной Осетией — 15, над Воронежской областью — 11, над Курской областью — 10, над Белгородской областью — 5, 2 — над Пензенской областью, по одному — над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Также системы ПВО уничтожили 3 беспилотника над Крымом.

Ещё 7 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря и 6 — над Чёрным морем, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.