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В Нижегородской области сбили несколько дронов: беспилотники атаковали промышленную территорию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апреля, ФедералПресс. Утром в среду территорию Нижегородской области атаковали украинские беспилотники. По предварительным данным властей, никто не пострадал.

«Силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы утром 9 апреля отразили атаку БПЛА над промышленной территорией одного из округов Нижегородской области. По предварительным данным, последствия не зафиксированы, пострадавших нет», — сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили над территорией Нижегородской области два украинских беспилотника самолетного типа.

Напомним, в ночь на 9 апреля БПЛА атаковали сразу 11 российских регионов, в том числе два в ПФО — Пензенскую и Саратовскую области, где было сбито три беспилотника. Обошлось без жертв. Опасность атаки БПЛА вводили в Самарской области, а в Ульяновске временно закрывали аэропорт.

Утром 9 апреля глава Оренбургской области сообщил, что БПЛА самолетного типа атаковали военный аэродром, но все беспилотники были перехвачены и уничтожены.

Как уточнили в Миноброны, всего дежурные средства ПВО в течение ночи и утра 9 апреля сбили 158 украинских дронов.