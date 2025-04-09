В Нижегородской области сбили несколько дронов: беспилотники атаковали промышленную территорию

Напомним, в ночь на 9 апреля БПЛА атаковали сразу 11 российских регионов, в том числе два в ПФО — Пензенскую и Саратовскую области, где было сбито три беспилотника. Обошлось без жертв. Опасность атаки БПЛА вводили в Самарской области, а в Ульяновске временно закрывали аэропорт.