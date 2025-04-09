Боец Дмитрий Власов из поселка Залари героически погиб в зоне СВО

Дмитрий Власов из Заларинского района Иркутской области героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
Мужчина родился в поселке Залари, позже переехал в Тыреть. Он рос в многодетной и дружной семье — родители воспитывали еще трех дочерей и одного сына. С самого детства Дмитрий Власов увлекался спортом.
— После окончания школы устроился на работу, некоторое время трудился на вахте. Вернулся в родной поселок в 2022 году и устроился в Тыретскую больницу, был охранником, — рассказывают в пресс-службе администрации.
«За ленточку» боец отправился в ноябре 2023 года, подписав контракт. Попал в танковый батальон взвода беспилотных летательных аппаратов. Погиб во время выполнения боевого задания. Прощание с героем состоялось 6 апреля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Федор Миронов из Осинского района героически погиб в зоне СВО.