Юрий Слюсарь: В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА

Беспилотник запутался в бельевых верёвках. Чудом он не взорвался. Пострадавших среди жильцов нет. На месте работали экстренные службы. Людей эвакуировали в ПВР. Как пояснил глава донского региона, после работы следственных органов жильцам можно будет вернуться в квартиры.