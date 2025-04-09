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Юрий Слюсарь: В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА

Беспилотник запутался в бельевых верёвках.

Источник: РИА "Новости"

В Аксае на улице Платова сапёры обезвредили упавший рядом с многоквартирным домом украинский БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Беспилотник запутался в бельевых верёвках. Чудом он не взорвался. Пострадавших среди жильцов нет. На месте работали экстренные службы. Людей эвакуировали в ПВР. Как пояснил глава донского региона, после работы следственных органов жильцам можно будет вернуться в квартиры.

На дистанционное обучение сегодня переведены учащиеся школы, расположенной по соседству. Когда оперативные службы завершат работу, дети вновь смогут вернуться к занятиям в обычном режиме.

Врио губернатора добавил, что оперативные службы также работают в селе Бессергеновка Неклиновского района. Там найдены обломки взрывного устройства, которые попали в крышу частного дома на улице Спортивной.