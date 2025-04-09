ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию

«С 23:38 мск 8 апреля до 01:26 мск 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции “Кореновская” Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода “Турецкий поток”. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. [Нанесение] ущерба станции не допущено», — сказали там.