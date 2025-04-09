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ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ночью совершили атаку с применением восьми БПЛА на станцию «Кореновская», обеспечивающую газоснабжение газопровода «Турецкий поток». Как сообщили в Минобороны России, все дроны сбиты, нанесение ущерба станции не допущено.

Источник: Газпром

«С 23:38 мск 8 апреля до 01:26 мск 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции “Кореновская” Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода “Турецкий поток”. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. [Нанесение] ущерба станции не допущено», — сказали там.

В ведомстве отметили, что ВСУ намеренно атаковали станцию в Краснодарском крае.

«Это была намеренная атака киевского режима на международный энергетический объект», — подчеркнули в ведомстве.

Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

В новость внесены изменения (14:35 мск) — передается с исправлением в лиде и цитате, верно — газоснабжение, в связи с изменением текста заявления МО РФ.