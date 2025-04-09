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Группировка «Север» уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск «Север» на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — отмечает Минобороны РФ.