Группировка «Север» уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков», — говорится в сводке военного ведомства.