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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух полков в районах различных населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ленина, Котлино, Зеленый Кут, Елизаветовка, Зверево, Котляровка, Удачное, Красноармейск, Богдановка, Муравка, Новосергеевка и Петровского Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro», — добавили в Минобороны РФ.