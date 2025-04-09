Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке министерства.