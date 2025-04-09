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Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке министерства.