Средства ПВО РФ за сутки сбили 333 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 6 американских авиабомб JDAM и 333 БПЛА Вооруженных сил Украины, из них 158 — вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.