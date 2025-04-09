Средства ПВО РФ за сутки сбили 333 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 6 американских авиабомб JDAM и 333 БПЛА Вооруженных сил Украины, из них 158 — вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.