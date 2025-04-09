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ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину Dzik польского производства, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе три западного производства. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.