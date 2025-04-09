ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.