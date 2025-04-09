Подразделения «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Отрадное, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США», — говорится в сообщении.