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ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне «Днепра»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих в зоне действия российской группировки войск «Днепр», сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области», — говорится в сообщении.

«Уничтожены свыше 90 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов», — добавляется в сообщении российского оборонного ведомства.