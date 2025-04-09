ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области», — говорится в сообщении.