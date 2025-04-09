Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 230 военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении в течение суток составили более 230 военнослужащих. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: MoD Crown Copyright

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — указали в ведомстве.

Также подразделения группировки войск "Север нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Кроме того, российская армия поразила живую силу и технику украинских боевиков в районах 12 населенных пунктов в Сумской области. Удары были нанесены оперативно-тактической, армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

Новость дополняется.