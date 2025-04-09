Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 230 военнослужащих

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — указали в ведомстве.
Также подразделения группировки войск "Север нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Кроме того, российская армия поразила живую силу и технику украинских боевиков в районах 12 населенных пунктов в Сумской области. Удары были нанесены оперативно-тактической, армейской авиацией, а также огнем артиллерии.
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