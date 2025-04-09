Бойцы «Севера» ударили по ВСУ в районе Харькова
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали девять бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки поразили четыре бригады и зенитно-ракетный полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в том числе города Харькова.
«Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю
Бойцы «Западной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь ДНР, Двуречанское Харьковской области, Макеевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери украинской стороны составили: порядка 200 человек, боевая бронированная машина Dzik, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 300 человек, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 430 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки атаковали семь бригад, штурмовой полк и полк беспилотных систем противника в районах 12 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxProк.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области.
ВС РФ уничтожили свыше 90 военнослужащих, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию, выпускающему оперативно-тактические ракеты, цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 333 БПЛА самолетного типа, в том числе 158 вне зоны СВО.