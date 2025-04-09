Главное из брифинга Минобороны 9 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали девять бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки поразили четыре бригады и зенитно-ракетный полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в том числе города Харькова.