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Главное из брифинга Минобороны 9 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» ударили по ВСУ в районе Харькова

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали девять бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки поразили четыре бригады и зенитно-ракетный полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в том числе города Харькова.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

Бойцы «Западной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь ДНР, Двуречанское Харьковской области, Макеевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Потери украинской стороны составили: порядка 200 человек, боевая бронированная машина Dzik, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Украинская сторона потеряла порядка 300 человек, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 430 боевиков

Подразделения «Центральной» группировки атаковали семь бригад, штурмовой полк и полк беспилотных систем противника в районах 12 населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxProк.

Группировка «Восток» продавила оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Военнослужащие «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области.

ВС РФ уничтожили свыше 90 военнослужащих, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию, выпускающему оперативно-тактические ракеты, цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 333 БПЛА самолетного типа, в том числе 158 вне зоны СВО.