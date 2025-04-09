«Киевский район — попадание в штаб националистического подразделения, связанного с БПЛА. Хотелось бы верить, что это бойцы “Мадьяра”, но вряд ли. Уничтожена небольшая гостиница — по косвенным данным, там могли находиться иностранные наемники», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после удара на место приехали реанимационные микроавтобусы.
«Очень быстро прибыли не просто скорые, а реанимационные микроавтобусы. Были две военные медицинские машины. Все оцепили за пару кварталов, а утром, к окончанию комендантского часа, будто ничего и не было», — добавил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.