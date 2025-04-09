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Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Киевский район — попадание в штаб националистического подразделения, связанного с БПЛА. Хотелось бы верить, что это бойцы “Мадьяра”, но вряд ли. Уничтожена небольшая гостиница — по косвенным данным, там могли находиться иностранные наемники», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после удара на место приехали реанимационные микроавтобусы.

«Очень быстро прибыли не просто скорые, а реанимационные микроавтобусы. Были две военные медицинские машины. Все оцепили за пару кварталов, а утром, к окончанию комендантского часа, будто ничего и не было», — добавил он.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.