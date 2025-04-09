Мирный житель погиб от удара дрона в белгородском райцентре Красная Яруга

Рядом с погибшим в машине находилась его супруга. Она получила множественные осколочные ранения бедра. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в Ракитянскую центральную райбольницу (ЦРБ).
Кроме того, FPV-дрон атаковал еще один автомобиль в том же населенном пункте. Из-за этого пострадал мирный житель, он самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области были ранены шесть человек, в том числе четверо в Краснояружском районе.