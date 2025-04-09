В статье издания описывается ситуация в городе Шостка Сумской области, которую оно называет главным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. Газета подчеркивает, что местные заводы «Звезда» и «Импульс», которые производят порох и детонаторы соответственно, в 2024 году несколько раз подвергались атакам, в том числе 31 декабря.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — подчеркнул Сербин.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.