С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 72 990 человек. Уничтожено 405 танков, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.