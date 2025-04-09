Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 230 человек, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 72 990 человек. Уничтожено 405 танков, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Горналь и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Олешня, а также Александрия, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.