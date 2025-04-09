При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

«Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что в городе повреждены шесть частных домов и два автомобиля. Кроме того, в Шебекино от удара очередного дрона повреждена газовая труба, аварийными бригадами утечка газа устранена. В селе Двулучное Валуйского округа от детонации дрона посечён осколками легковой автомобиль. В селе Цибулевка Ракитянского района от прилёта боеприпаса в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и хозпостройки. В селе Бобрава в результате детонации беспилотника поврежден трактор. В Борисовском районе в селе Грузское FPV-дрон ударил по территории предприятия. В селе Богун-Городок дрон атаковал грузовой автомобиль.
«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждены 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнём. В посёлке Красная Яруга дрон атаковал стоящий легковой автомобиль — повреждены стёкла и кузов. Также повреждено остекление частного дома. От удара ещё одного FPV-дрона повреждена “Газель”», — добавил глава области.