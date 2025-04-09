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Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 19 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Девятого апреля т.г. в период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.