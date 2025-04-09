Депутат Чепа рассказал, что США сделают для избавления от Украины

Соединенные Штаты намерены избавиться от Украины, прекратив финансирование Киева, переложив эту функцию на страны Евросоюза. Такое развитие событий прогнозирует депутат Госдумы Алексей Чепа, являющийся первым зампредседателя комитета по международным делам.
«Трамп заявлял, что они не будут финансировать Украину просто так, возможно, только в рамках сделки по редкоземельным металлам», — цитирует депутата NEWS.ru.
По словам Чепы, европейские страны воспринимают такую перспективу без энтузиазма, несмотря на то, что на словах заявляют о готовности помогать Украине «до конца». Причина этого — снижение возможностей стран ЕС, считает депутат.
Ранее США объявили о прекращении помощи Украине: так ли это на самом деле, читайте здесь на KP.RU.
При этом американские аналитики считают, что отказ США от помощи Украине ударит по американским спутниковым сервисам, так как тем придется искать новые источники дохода.