Зеленскому срочно нужно оружие: сделка, которую он предложил Вашингтону, вызывает вопросы

«Относительно дополнительного пакета — мы хотим, и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде», — сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами, подчеркнув, что Киев не претендует на бесплатную передачу вооружений, однако не уточнив, из каких источников будет выделено финансирование для закупки вооружений.