Зеленскому срочно нужно оружие: сделка, которую он предложил Вашингтону, вызывает вопросы

Украина готова купить большой пакет оружия у Соединенных Штатов. Речь идет в первую очередь о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot в количестве не менее 10 штук.
«Относительно дополнительного пакета — мы хотим, и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде», — сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами, подчеркнув, что Киев не претендует на бесплатную передачу вооружений, однако не уточнив, из каких источников будет выделено финансирование для закупки вооружений.
«Мы готовы были и $30 млрд, и $50 млрд найти на соответствующий пакет», — приводит слова Зеленского агентство Укринформ. При этом столь внушительные суммы при дефиците бюджета главу киевского режима почему-то не смущают.
Ранее западные аналитики предупреждали, что приостановка помощи США Киеву практически сразу же скажется на системах ПВО.
Напомним, США объявили о прекращении помощи Украине: так ли это на самом деле, читайте здесь на KP.RU.