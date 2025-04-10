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Бойцы ВС РФ эвакуируют тела погибших солдат ВСУ с курского приграничья

КУРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, счет идет на десятки тысяч.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”. В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российским бойцам после освобождения Гуева осталось выбить ВСУ из населенных пунктов Олешня и Горналь Курской области.