Бойцы ВС РФ эвакуируют тела погибших солдат ВСУ с курского приграничья

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”. В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — сказал собеседник агентства.