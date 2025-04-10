Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”. В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российским бойцам после освобождения Гуева осталось выбить ВСУ из населенных пунктов Олешня и Горналь Курской области.