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В Сети появилось видео удара новейшего вертолёта Ми-28НМ по позиции ВСУ

Российские лётчики поразили объект, с которого противник управлял беспилотными летательными аппаратами.

Источник: Аргументы и факты

Новейший российский вертолёт Ми-28НМ поразил позицию ВСУ с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39, сообщил Telegram-канал «Бортовой журнал военлета», который опубликовал кадры боевой работы.

Удару подвергся объект, с которого противник вёл управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На видеозаписи можно заметить, как ракета попала в крышу многоэтажного сооружения.

Модифицированные версии Х-39 обладают повышенной дальностью действия, теперь они могут поражать цели, отдалённые на расстояние до 20 км. Ми-28НМ, который также известен как «летающий танк», оборудован новейшими системами прицеливания.

Эти средства способны перехватывать цели на максимальном отдалении как в любое время суток.

Напомним, 8 апреля Минобороны РФ проинформировало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации расчёта украинских БПЛА в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что для поражения цели лётчики использовали лёгкую многоцелевую управляемую ракету.

2 апреля стало известно, что российские штурмовики Су-25, применив авиаракеты, уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области.