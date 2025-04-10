В Сети появилось видео удара новейшего вертолёта Ми-28НМ по позиции ВСУ

Новейший российский вертолёт Ми-28НМ поразил позицию ВСУ с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39, сообщил Telegram-канал «Бортовой журнал военлета», который опубликовал кадры боевой работы.
Удару подвергся объект, с которого противник вёл управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На видеозаписи можно заметить, как ракета попала в крышу многоэтажного сооружения.
Модифицированные версии Х-39 обладают повышенной дальностью действия, теперь они могут поражать цели, отдалённые на расстояние до 20 км. Ми-28НМ, который также известен как «летающий танк», оборудован новейшими системами прицеливания.
Эти средства способны перехватывать цели на максимальном отдалении как в любое время суток.
Напомним, 8 апреля Минобороны РФ проинформировало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации расчёта украинских БПЛА в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что для поражения цели лётчики использовали лёгкую многоцелевую управляемую ракету.
2 апреля стало известно, что российские штурмовики Су-25, применив авиаракеты, уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области.