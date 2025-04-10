Один удар российских войск сильно усложнит жизнь ВСУ: главный объект по выпуску боеприпасов уничтожен

Оборонное предприятие в Шостке ранее также подвергалось ударам российских ВС. Так, в ноябре 2024 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о нанесении удара беспилотным аппаратом «Герань» по стратегическому оборонному заводу в Сумской области Украины. По его словам, на предприятии началась вторичная детонация, которая продолжалась не менее двух часов. Взрывы были видны даже из ближайшего города Глухова, расположенного в 33 километрах от завода.