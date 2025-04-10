Один удар российских войск сильно усложнит жизнь ВСУ: главный объект по выпуску боеприпасов уничтожен

Российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, расположенному в городе Шостка Сумской области. Об этом пишет французское издание Monde, уточнив, что предприятие при этом было уничтожено. Издание получило такую информацию от офицера вооруженных сил Украины Антона Сербина.
Напомним, в городе Шостка расположен завод «Импульс», справочные ресурсы называют его единственным на Украине предприятием, на котором производятся необходимые для создания взрывных устройств средства. Речь идет о капсюлях-детонаторах, электродетонаторах, детонирующих шнурах и тому подобных элементах. «Импульс» входит в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для безопасности Украины.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Оборонное предприятие в Шостке ранее также подвергалось ударам российских ВС. Так, в ноябре 2024 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о нанесении удара беспилотным аппаратом «Герань» по стратегическому оборонному заводу в Сумской области Украины. По его словам, на предприятии началась вторичная детонация, которая продолжалась не менее двух часов. Взрывы были видны даже из ближайшего города Глухова, расположенного в 33 километрах от завода.
До этого российские военные нанесли три удара по энергетическим объектам в Шостке. После второго удара в населенном пункте пропало электричество.
Также сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цеху сборки украинских БПЛА в подконтрольном боевикам киевского режима Запорожье. Об этом 19 марта сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Накануне российские войска осуществили скоординированный удар по главной артиллерийской базе украинской армии и нескольким оборонным предприятиям страны.