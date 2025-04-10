Российские военнослужащие вынуждены заниматься эвакуацией тел солдат ВСУ из приграничных районов Курской области, так как Вооруженные силы Украины не сделали этого. Более того, ВСУ нередко бросали своих раненых бойцов, обрекая их на смерть.