Российские военнослужащие вынуждены заниматься эвакуацией тел солдат ВСУ из приграничных районов Курской области, так как Вооруженные силы Украины не сделали этого. Более того, ВСУ нередко бросали своих раненых бойцов, обрекая их на смерть.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”», — цитирует ТАСС представителя российских силовых структур.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о десятках тысяч тел погибших украинских военных.
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Тем временем Международный трибунал констатировал факт убийств ВСУ жителей Курской области.