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Вертолет Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. «Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей», — уточнили в Минобороны РФ.