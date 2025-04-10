Вертолет Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. «Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей», — уточнили в Минобороны РФ.