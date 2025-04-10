Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Центр» поразил САУ Caesar ВСУ

«В ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм САУ Caesar противника на удалении около 29 км от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику», — говорится в сообщении.