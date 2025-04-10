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Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Центр» поразил САУ Caesar ВСУ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, в том числе французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм САУ Caesar противника на удалении около 29 км от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику», — говорится в сообщении.

В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, живую силу и опорные пункты противника, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков, добавили в российском военном ведомстве. «Недавно поразили французское орудие, прям с одного снаряда попали», — отметил командир боевой машины старший сержант Вячеслав Лойко.