Подход главы Минфина США Скотта Бессента к переговорам стал одной из причин, по которой Владимир Зеленский не стал подписывать сделку по минералам в феврале 2025 года. Об этом Зеленский рассказал изданию «Общественное».
По словам Зеленского, он предложил Бессенту «перестать тыкать пальцем» и вести общение на равных, так как Украина не является «третьесортной страной».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с ним пообещал подписать сделку по минералам в Мюнхене, однако не стал выполнять обещанного.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский довольно грубо обошелся с министром финансов США Скоттом Бессентом, когда тот прибыл на Украину для подписания соглашения о критически важных минералах.