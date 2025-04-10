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Зеленский резко ответил Бессенту: «Украина — не третьесортная страна»

Зеленский рассказал, как он предложил Бессенту «перестать тыкать пальцем».

Источник: Комсомольская правда

Подход главы Минфина США Скотта Бессента к переговорам стал одной из причин, по которой Владимир Зеленский не стал подписывать сделку по минералам в феврале 2025 года. Об этом Зеленский рассказал изданию «Общественное».

По словам Зеленского, он предложил Бессенту «перестать тыкать пальцем» и вести общение на равных, так как Украина не является «третьесортной страной».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с ним пообещал подписать сделку по минералам в Мюнхене, однако не стал выполнять обещанного.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский довольно грубо обошелся с министром финансов США Скоттом Бессентом, когда тот прибыл на Украину для подписания соглашения о критически важных минералах.