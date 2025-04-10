Бригаде, участвовавшей в операции «Поток», вручили награды

«Сегодняшнее награждение — это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений», — приводит ведомство слова Чубарыкина.