Бригаде, участвовавшей в операции «Поток», вручили награды

«Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин», — говорится в сообщении.
«Сегодняшнее награждение — это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений», — приводит ведомство слова Чубарыкина.
Отмечается, что гвардейцы-десантники 11-й десантно-штурмовой бригады с честью выполняли свой воинский долг в боевых действиях в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирии, а сегодня — выполняют боевые задачи в ходе спецоперации.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинским национализмом, более 4,5 тысячи военнослужащих соединения награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым гвардейцам-десантникам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.
«Одним из ярких примеров мужества, самоотверженности и верности своему долгу военнослужащих бригады стала операция “Поток”, проведенная в составе сводного штурмового подразделения в ходе освобождения города Суджа. Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции», — рассказали в МО РФ.