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Группировка «Запад» уничтожила девять минометных расчетов ВСУ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Запад» уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три станции Starlink, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма.

Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки.

По данным начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности «Востока». Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.