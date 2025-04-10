Группировка «Запад» уничтожила девять минометных расчетов ВСУ

«Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма.
Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки.
По данным начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности «Востока». Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.