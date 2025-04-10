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Военные группировки «Юг» уничтожили два танка и две БМП ВСУ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Юг» уничтожили два танка и две БМП противника на краматорско-дружковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения вражеской техники. Боевые машины были размещены в укрытиях одной из лесополос. Точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск бронетехника противника была уничтожена. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП противника, подчеркнули в ведомстве.