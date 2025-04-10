Военные группировки «Юг» уничтожили два танка и две БМП ВСУ

Отмечается, что разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения вражеской техники. Боевые машины были размещены в укрытиях одной из лесополос. Точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск бронетехника противника была уничтожена. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП противника, подчеркнули в ведомстве.