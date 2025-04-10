ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

«На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы “Мста-Б” 42-й мотострелковой дивизии группировки войск “Днепр” был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника», — сообщает ведомство.
В Минобороны отметили, что применение гаубиц «Мста-Б» позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск.
«В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед», — рассказал журналистам командир орудия «Мста-Б» с позывным «Зверь».