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ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы “Мста-Б” 42-й мотострелковой дивизии группировки войск “Днепр” был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника», — сообщает ведомство.

В Минобороны отметили, что применение гаубиц «Мста-Б» позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск.

«В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед», — рассказал журналистам командир орудия «Мста-Б» с позывным «Зверь».