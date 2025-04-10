В Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель Яна Лантратова подготовили законопроект, предусматривающий увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции (СВО) до 35 календарных дней. Об этом сообщила пресс-служба партии, уточнив, что соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут внесены в Государственную думу.
Согласно тексту инициативы, ветераны СВО получат право на увеличенный отпуск вне зависимости от состояния здоровья. В настоящее время, по действующему законодательству, стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней, а для работающих инвалидов — 30 дней. Новый законопроект предлагает закрепить за участниками СВО минимальную продолжительность отпуска в 35 дней.
Сергей Миронов отметил, что многие военнослужащие находятся в зоне боевых действий продолжительное время, и государство должно обеспечить им возможность качественного восстановления. По его словам, дополнительные дни отпуска станут необходимой поддержкой для плавной адаптации к мирной жизни и полноценного возвращения к трудовой деятельности.
Ранее в Государственную думу РФ внесли проект закона о признании ветеранами боевых действий священнослужителей, работающих в зоне проведения специальной военной операции.