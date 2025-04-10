Во время оккупации села Гуева в Суджанском районе Курской области украинскими военными, одной из немногих надежд для жителей стала корова, которая на протяжении восьми месяцев снабжала их молоком. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Валентина Лозовская.
По её словам, животное стало настоящей кормилицей для всего села — молоко доставалось пожилым людям, священнику, а после того как корова отелилась, её перевели в сарай, где о ней заботились муж Валентины и местная девочка. Благодаря им корова продолжала давать молоко, которое стало жизненно важным источником питания.
Кроме того, Лозовская отметила, что молоко передавалось иеромонаху Симеону, который оставался в селе вместе со своей паствой. Священник использовал его, чтобы ухаживать за двумя ранеными солдатами, находившимися под его опекой в тот трудный период.
Ранее житель деревни Гончаровка, находящейся в Суджанском районе Курской области, поведал, что в небольших населенных пунктах муниципалитета над россиянами издевались и глумились польские и грузинские наемники ВСУ.