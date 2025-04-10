Жители Гуева рассказали, как во время оккупации им помогла выжить корова

По её словам, животное стало настоящей кормилицей для всего села — молоко доставалось пожилым людям, священнику, а после того как корова отелилась, её перевели в сарай, где о ней заботились муж Валентины и местная девочка. Благодаря им корова продолжала давать молоко, которое стало жизненно важным источником питания.