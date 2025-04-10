Военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Геннадий Андриянов из Баяндаевского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Мужчина отправился «за ленточку» добровольцем, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» (12+) мэр района Анатолий Табинаев, Геннадий Русланович родился 1 июля 1981 года. Он окончил Загатуйскую среднюю школу в 1996 году, а в 2000 году — ПТУ № 13, где освоил профессию помощника машиниста электропоезда.
После Геннадий Андриянов служил в армии — год в Рязани, в 2000—2002 годах — в Чечне. Ветеран боевых действий.
Вернувшись домой, мужчина женился, в семье родились две дочери.
Геннадий Русланович отправился в зону проведения СВО в сентябре 2023 года. Награжден медалью за храбрость II-й степени. Военнослужащий пал 30 января 2025 года.