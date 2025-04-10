Военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» (12+) мэр района Анатолий Табинаев, Геннадий Русланович родился 1 июля 1981 года. Он окончил Загатуйскую среднюю школу в 1996 году, а в 2000 году — ПТУ № 13, где освоил профессию помощника машиниста электропоезда.