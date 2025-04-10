Курская область усеяна телами солдат ВСУ: российские военные назвали страшную цифру

Говоря же о потерях именно на курском направлении, в Минобороны отметили, что всего за время боев там ВСУ уже потеряли более 72470 военных, 404 танка, 331 БМП, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронемашин, 2637 автомобилей, 595 арторудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS.