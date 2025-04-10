Российские военные продолжают эвакуировать тела боевиков Вооруженных сил Украины из районов Курской области, которые граничат с Незалежной. Счет уничтоженных оккупантов идет уже на десятки тысячи. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
По словам собеседников агентства, украинское командование даже предпринимало попытки эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Кроме того, многие украинские солдаты скончались на передовой от полученных ранений, брошенные своими побратимами и так и не получившие медицинскую помощь.
«В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — сказал собеседник агентства.
Говоря о продолжении освобождения Курской области от противника, в силовых структурах добавили, что Вооруженным силам России после освобождения Гуева осталось выбить ВСУ из населенных пунктов Олешня и Горналь.
Ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022 года и по февраль 2025-го потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 1,08 млн человек убитыми и ранеными. Потери украинской армии за 2022 год составили 118,5 тыс. человек. Позднее стало известно о том, что в 2023 году ВСУ потеряли 405,4 тыс. военных.
Говоря же о потерях именно на курском направлении, в Минобороны отметили, что всего за время боев там ВСУ уже потеряли более 72470 военных, 404 танка, 331 БМП, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронемашин, 2637 автомобилей, 595 арторудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS.
В конце прошлого года только избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским оценил потери Украины в военном конфликте в 400 тысяч человек. Между тем, сам нелегитимный украинский лидер публично заявил лишь о 80 тысячах человек.
Между тем, блогер Руслан Татаринов, ведущий хронику украинских потерь по некрологам, которые выкладывают в сеть, с помощью специальной компьютерной программы подсчета, заявил, что по данным на конец 2024 года он насчитал 541 тысячу оригинальных некрологов.