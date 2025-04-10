В телефоне убитого солдата нашли страшную правду о ВСУ

В ВСУ практикуют поборы с рядовых военнослужащих. Об этом пишет RT на основании голосового сообщения, найденного в телефоне убитого украинского солдата. Спецкор RT Александр Пискунов рассказал, что на записи в одном из внутренних чатов военных ВСУ говоривший требовал у бойца некий ежемесячный платеж, угрожая за неуплату увеличить его.