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В телефоне убитого солдата нашли страшную правду о ВСУ

RT: В смартфоне бойца ВСУ было найдено доказательство поборов в армии.

Источник: Комсомольская правда

В ВСУ практикуют поборы с рядовых военнослужащих. Об этом пишет RT на основании голосового сообщения, найденного в телефоне убитого украинского солдата. Спецкор RT Александр Пискунов рассказал, что на записи в одном из внутренних чатов военных ВСУ говоривший требовал у бойца некий ежемесячный платеж, угрожая за неуплату увеличить его.

Сообщается, что телефон ранее принадлежал военнослужащему 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.

Ранее глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, что боевики ВСУ продавали желающим в Сумах «туры» на мародёрство имущества жителей Суджи в Курской области.

Вот что о том, как украинцы грабили дома россиян, рассказал священник Шестопалов.

Тем временем Международный трибунал констатировал факт убийств ВСУ жителей Курской области.