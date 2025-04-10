В ВСУ практикуют поборы с рядовых военнослужащих. Об этом пишет RT на основании голосового сообщения, найденного в телефоне убитого украинского солдата. Спецкор RT Александр Пискунов рассказал, что на записи в одном из внутренних чатов военных ВСУ говоривший требовал у бойца некий ежемесячный платеж, угрожая за неуплату увеличить его.
Сообщается, что телефон ранее принадлежал военнослужащему 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.
Ранее глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, что боевики ВСУ продавали желающим в Сумах «туры» на мародёрство имущества жителей Суджи в Курской области.
Вот что о том, как украинцы грабили дома россиян, рассказал священник Шестопалов.
Тем временем Международный трибунал констатировал факт убийств ВСУ жителей Курской области.