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Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Цель уничтожил расчёт буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы российской группировки войск «Днепр» нанесли удар по наблюдательному пункту украинских формирований на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Цель поразил расчёт буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

«Был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника», — отметили представители ведомства.

В сообщении также говорится, что артиллеристы группировки «Днепр», применяющие «Мста-Б», демонстрируют высокую эффективность в сдерживании противника. В Минобороны уточнили, что указанные расчёты мешают маневрам ВСУ, нейтрализуют.

важные элементы их обороны, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают скопления вражеских сил.

Подчёркивается, что грамотное применение «Мста-Б» позволяет усиливать передовые позиции ВС РФ и способствует дальнейшему наступлению российских войск.

Напомним, 7 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на стыке ДНР и Запорожской области Вооружённые силы России продвинулись от населённого пункта Бурлацкое к посёлку Шевченко и взломали оборону ВСУ по линии Шевченко — Вольное поле.