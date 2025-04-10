Российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Напомним, 7 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на стыке ДНР и Запорожской области Вооружённые силы России продвинулись от населённого пункта Бурлацкое к посёлку Шевченко и взломали оборону ВСУ по линии Шевченко — Вольное поле.